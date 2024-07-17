5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة دياب وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 00:32
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5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة دياب وسط قطاع غزة
منذ 39 mins
16 July، 2024
عاجل
الزوايدة
غارات اسرائيلية
غزة
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