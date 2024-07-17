5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة دياب وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2024 - 00:32

5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة دياب وسط قطاع غزة

منذ 39 mins 16 July، 2024
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