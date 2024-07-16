مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه حاجز “دوتان” قرب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 17:56
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مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه حاجز “دوتان” قرب جنين
منذ 41 mins
16 July، 2024
عاجل
حاجز دوتان
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