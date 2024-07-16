طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2024 - 03:00
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يديعوت احرونوت: الجيش يعترف لأول مرة انه يعاني من نقص عدد الدبابات بسبب الاستهدافات وان المتوفر لا يلبي احتياجات الحرب
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طائرات الاحتلال تشن غارة على أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
منذ 10 mins
16 July، 2024
عاجل
النصيرات
غارات اسرائيلية
غزة
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