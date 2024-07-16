إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو بطيحان في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 16 2024 - 03:00

إصابات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو بطيحان في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة

منذ 59 mins 16 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة