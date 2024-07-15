المقاومة الاسلامية تستهدف النقاط المستحدثة وتجمعات الجنود التابعة للعدو الصهيوني

يواصل مجاهدو المقاومة الاسلامية باستهداف مواقع العدو ونقاطه المستحدثة وتجمعات جنوده دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ، ورداً على الاعتداءات على المدنيين الآمنين في قرى جنوب لبنان.

حيث أعلنت المقاومة الاسلامية استهداف مجاهديها ‌‌ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة ‏الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

ويوم أمس نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 14-07-2024، وفقًا للآتي:

1- الساعة 10:45 استهداف انتشار لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخية.

2- هجوم جوي بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة الفرقة 91 المُستحدث في ‏اييليت، استهدف أماكن استقرار ضباطها وجنودها وحقق فيها إصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين ‏وخصوصاً الاعتداء الذي طال بلدتي أرنون والخردلي.

3- الساعة 15:10 استهداف إنتشار لِجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصاروخ بركان.

4- الساعة 19:05 استهداف موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابةً مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي المركزي