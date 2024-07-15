روسيا | الكرملين حول محاولة اغتيال ترامب: ندين العنف السياسي ومن الواضح أن حياة ترامب كانت في خطر

اعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أشارا بوضوح في محادثات أستانا لعدم جدوى أي صيغة للتسوية في أوكرانيا دون مشاركة روسيا.

عقب تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، أكدت موسكو إدانتها أي مظاهر للعنف السياسي وأشارت بأنها لا تعتبر الإدارة الأمريكية الحالية ضالعة في الهجوم على ترامب.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية يوم أمس الأحد إن “روسيا تدين بشدة أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي”.

وأضاف: “نعلم بحالات عديدة لإصابة وحتى اغتيال الرؤساء الأمريكيين.. وأسلوب عمل الإدارة الأمريكية الحالية يتمثل في أنهم يفضلون حل جميع القضايا من موقع القوة، بما في ذلك وفي المقام الأول في الشؤون العالمية.. أما الآن فقد بدأ العنف ينتقل إلى الداخل”.

وتابع: “لا نعتقد أن محاولة الاغتيال كانت مدبرة من قبل الإدارة الحالية. الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب هي التي أثارت ما تواجهه أمريكا. فبعد محاولات عديدة لإزالة المرشح ترامب من الساحة السياسية، باستخدام الأدوات القانونية والمحاكم والمدعين العامين، ومحاولات تشويه سمعته والأساءة له سياسيا، كان من الواضح لجميع المراقبين الخارجيين أن حياته كانت في خطر”.

وقال بيبسكوف أن “روسيا تعرب عن تعازيها للقتيل وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين جراء محاولة اغتيال ترامب”، ذاكرا أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للاتصال بترامب بعد نجاته من محاولة الاغتيال”.

وجدد بيسكوف التأكيد على أن “الكرملين لا يتدخل في الانتخابات الأمريكية ولا ينوي الحكم على شرعية نتائجها المستقبلية”.

وكان ترامب تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق النار عليه خلال إلقائه كلمته أثناء تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية بنسلفانيا أمس الأول السبت.

المصدر: وكالات