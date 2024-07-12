اردوغان: لن توافق تركيا على المبادرات الرامية إلى تعاون الناتو مع إسرائيل حتى يتم تحقيق سلام شامل ومستدام في فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 12 2024 - 02:42

اردوغان: لن توافق تركيا على المبادرات الرامية إلى تعاون الناتو مع إسرائيل حتى يتم تحقيق سلام شامل ومستدام في فلسطين

منذ 21 mins 12 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة