الوزير بيرم : العبّاس يُحامي عن دينه بقبضات المجاهدين الذين يصنعون الحرية والعزة والكرامة لهذا الوطن

قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم خلال كلمةٍ ألقاها في المجلس العاشورائي في بلدة الكفور الجنوبية بمشاركة شخصيات وفعاليات والأهالي انّ”العباس يُحامي أبداً عن دينه بقبضات المجاهدين ولم تُقطع يدُ العباس مع هؤلاء ، وهو يحامي عن دينه بأبنائكم وإخوانكم وأبطالكم الذين يصنعون الحرية والعزة والكرامة والمجد لهذا الوطن”.

وأضاف :” والله ما رأيتُ إلّا جميلا ، والسيدة زينب (ع) تُطلّ من عليائها وترى صبر وثبات الأخوات المؤمنات المجاهدات اللواتي يحفظن هذا النهج الحسينيّ المقاوم بتعاونهن وتكافلهنّ في شتّى المجالات .

وتابع بيرم:” صامدون وثابتون إلى جانب أهالي غزة ولن نسمح للعدوّ بذبحِ غزة ونحن غزَونا العدوّ قبل أن يغزونا وفرضنا عليه إيقاعاً”.

وختم :” ندفع أثماناً ونقدم تضحيات من أجل انتصار الحقّ على الظالم ، والشهادة تتحول إلى أعظم نعمة تنقذ الإنسان والمجتمعات ، ألسنا على الحقّ إذا لا نُبالي”.

المصدر: موقع المنار