“يديعوت أحرونوت”: طواقم الإطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في “بيت هيلل” بإصبع الجليل بعد انفجار مسيّرتين أطلقتا من جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 6 2024 - 13:26

“يديعوت أحرونوت”: طواقم الإطفاء تحاول إخماد حريق اندلع في “بيت هيلل” بإصبع الجليل بعد انفجار مسيّرتين أطلقتا من جنوب لبنان

منذ 2 ساعة 6 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة