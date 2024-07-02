الصين بصدد البدء في استخدام أول مطار فضائي خاص

أعلنت الصين عن جاهزية أول مطار فضائي خاص في البلاد، وستنطلق منه البعثات الفضائية الدولية العام الجاري.

ويقع المطار في مدينة فينجان على شاطئ محافظة هاينان. أفادت بذلك وكالة Xinhua الصينية نقلا عن إدارة المطار الفضائي.

ويشار إلى أن المنشأة الفضائية تتوافق تماما مع كل الشروط الدولية. وقد شهد المطار الفضائي في 30 يونيو تدريبا مع محاكاة إطلاق صاروخ.

وحسب رئيس شركة Hainan International Commercial Aerospace Launch يان تياليانغ فإن أول عملية إطلاق صاروخ من المطار الفضائي الجديد ستتم العام الجاري. وأشار يان تياليانغ إلى أنه من المخطط مستقبلا لتوسيع المطار وتجهيزه بمنصات إطلاق جديدة.

يذكر أن عملية إنشاء المطار الفضائي الخاص انتهت في مطلع يونيو الماضي، ويتوقع أن يطلق من هناك قريبا صاروخ “جاجينغ – 12” ثنائي المراحل والعامل بوقود الأكسجين والكيروسين.

وسيصبح المطار بعد البدء في الاستثمار المطار الفضائي الخامس في البلاد. وتم تحقيق المشروع بمشاركة المؤسسة الصينية للعلم الجو- فضائي ومجموعة شبكات الأقمار الصناعية الصينية.

المصدر: وكالة تاس