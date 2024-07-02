موسكو تعلن السيطرة على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا

أعلنت روسيا، سيطرتها على قريتين إضافيتين في شرق أوكرانيا، حيث تواصل تقدمها البطيء، لكن مناطقها الحدودية مع اوكرانيا تشهد انقطاعات في التيار الكهربائي بعد أن تعرضت للقصف.

وحقّق الجيش الروسي في الأشهر الأخيرة مكاسب ميدانية على حساب جيش يفتقر إلى العديد والعتاد بعد مواجهته صعوبات في التزود بالاسلحة الغربية. وأعلن السيطرة على خمس قرى في عدة مناطق على الجبهة منذ السبت.

وقالت وزارة الدفاع الاثنين إن قواتها سيطرت على قرية نوفوبوكروفسكي في منطقة دونيتسك (شرق) وقرية سيبوفا نوفوسيليفكا في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات المركز الروسي، ألكسندر سافتشوك، “نتيجة للعمليات النشطة، قامت وحدات من مجموعة القوات المركزية بتحرير مستوطنة نوفوبوكروفسكوي”.

بدوره، قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغربية الروسية إيفان بيجما، “نتيجة للعمليات الناجحة، قامت وحدات من المجموعة الغربية بتحرير مستوطنة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية