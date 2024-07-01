الوزير بيرم التقى السفير الايطالي واتفاق على التعاون مع الوكالة الايطالية حول التدريب المهني المعجل – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 16:38

الوزير بيرم التقى السفير الايطالي واتفاق على التعاون مع الوكالة الايطالية حول التدريب المهني المعجل

منذ 1 ساعة 1 July، 2024
الوزير مصطفى بيرم
لبنان

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم سفير ايطاليا في لبنان فابريزيو مارتشيللي ، في زيارة تعارف تحولت الى برنامج عمل عبر طرح التعاون مع الوكالة الايطالية لتأمين التدريب المهني المعجل في مختلف القطاعات على كل الاراضي اللبنانية خصوصا في مجال المعلوماتية والميكاترونكس ، وتم الاتفاق على آلية للتعاون المثمر والواضح.
وقد زار السفير الايطالي قاعتي التدريب الحديثتين في مبنى وزارة العمل ، واثنى على ما شاهده وعلى الطريقة التي يتم اعتمادها من قبل الوزير بيرم “المبنية على الشفافية والتي تعتمد على الحوكمة الرشيدة والواضحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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