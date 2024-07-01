المقاومة العراقية: اذا شن العدو حرباً على لبنان فمصالح أمريكا بالعراق والمنطقة ستكون اهدافاً لنا

قررت تنسيقية المقاومة العراقية أنه إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، وستكون مصالح العدو الأمريكي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة، (إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ).

وياتي موقف التنسيقية، بعد اجتماع لها، إثر تهديدات العدو الصهيوأمريكي بشن حرب شاملة على لبنان ومقاومته الباسلة.

وقالت التنسيقية، إن ما يتعرض له أهلنا في فلسطين من مجازر وإبادة جماعية -المدعومة أمريكيا-، يوجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه دول التطبيع، لا أن تُدعم بنفط العراق وأمواله، ولعل خط أنبوب نفط العقبة-البصرة الذي يستنزف العراق بمبالغ طائلة، دون جدوى اقتصادية للبلاد، يُعد نقطة البداية لإدخال العراق إلى مشروع خبيث يمهد للتطبيع مع الكيان الصهيوني، (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ).

المصدر: مواقع