المقاومة الاسلامية تشن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضبّاطها وجنودها فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيل وجريح واندلعت الحرائق فيه – موقع قناة المنار – لبنان
المقاومة الاسلامية تشن هجوماً جوياً بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضبّاطها وجنودها فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيل وجريح واندلعت الحرائق فيه