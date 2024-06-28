المقاومة الاسلامية تشن هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون حيث ‏استهدفت خيم استقرار ومبيت ضبّاطها وجنودها فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق فيه – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 21:52

المقاومة الاسلامية تشن هجوماً جوياً بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون حيث ‏استهدفت خيم استقرار ومبيت ضبّاطها وجنودها فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيل ‏وجريح واندلعت الحرائق فيه

منذ 18 mins 28 June، 2024
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