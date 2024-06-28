قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 28 2024 - 16:12
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الشعب الإيراني يواصل التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية خلفا للشهيد الرئيس السيد إبراهيم رئيسي
الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الإنتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية
الإمام الخامنئي: يوم الإنتخابات هو يوم النشاط والحماس في البلاد لا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية
عملية الاقتراع لأبناء الجالية الإيرانية في لبنان تتواصل في السفارة في بيروت ومركزي الاقتراع في بعلبك والنبطية
السيد نصر الله والشيخ طقوش أكدا على أهمية التعاون بين قوى المقاومة في معركة الإسناد للمقاومة بغزة وأهلها الصامدين
مراسل المنار: العدو استهدف بقذيفتين تلة الحمامص جنوبي الخيام في جنوب لبنان
مراسل المنار: العدو استهدف أطراف بلدة الوزاني بقذيفتين حارقتين ما أدى إلى إندلاع النيران بالمنطقة
إعلام العدو: بحسب التقديرات فإن المناطق التي تعرضت لأكبر ضرر هي المطلة والمنارة وكريات شمونة وشتولا وزرعيت وأفيفيم
الإعلام الفلسطيني: شهداء وجرحى جراء استهداف الإحتلال منازل بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها خارج الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: هناك حالة من الخوف لدى العدو من زورق طوفان المسير نتيجة قوته التدميرية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
يقيم حزب الله وعائلة العلامة الراحل الشيخ علي كوراني حفلاً تأبينياً لمرور أربعين يوماً على رحيله عند الخامسة والنصف من عصر السبت المقبل في بلدته ياطر الجنوبية
زياد النخالة: ايران دعمت الشعب الفلسطيني ومقاومته في معركة طوفان الاقصى ونشكر الامام الخامنئي لدعمه للمقاومة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استقبل الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان الشيخ محمد طقوش
السيد نصر الله والشيخ طقوش بحثا في آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان وفلسطين
المقاومة الإسلامية استهدفت الأجهزة التجسسية في موقع بركة ريشا وأصابوها إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف شيحين وكفركلا وقصف مدفعي على الناقورة في جنوب لبنان
إعلام العدو: تضرر 1016 مبنى في الشمال حتى تاريخ 23 حزيران
كتائب الأقصى: قصفنا قوات العدو المتوغلة في محور شرق رفح برشقة صاروخية من نوع107 وبقذائف الهاون من العيار الثقيل
الأونروا: ارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه النظيفة عوامل تسهم في تسريع انتشار الأمراض بغزة
الإعلام الفلسطيني: استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الإحتلال في المواصي غربي رفح
سرايا القدس: فجرنا آلية عسكرية للعدو بعبوة أرضية في تلة المنطار شرقي الشجاعية
سرايا القدس: خضنا اشتباكات مع قوات العدو الراجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح في تلة المنطار
سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة أرضية في شارع بغداد محيط مقبرة التوانسي
كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا 4" بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
كتائب القسام تستهدف ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة
كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع قوات العدو المتوغلة في حي الشجاعية
إعلام العدو: تدمير عشرات الآليات العسكرية وإخراجها من الخدمة وتضرر أكثر من 500 مدرعة جراء الحرب على غزة
قصف مدفعي عنيف على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
منذ 35 mins
28 June، 2024
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