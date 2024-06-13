وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة “راميم” في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2024 - 18:40

وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة “راميم” في الجليل الأعلى

منذ 21 mins 13 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة