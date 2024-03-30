اَفادت وسائلُ اِعلامٍ صهيونيّةٌ عن سقوطِ صاروخٍ في مِنطقةِ الجليلِ الَاعلى شَماليَّ فلسطينَ المُحتلّة.

وقَالت اِذاعةُ العدوِّ اِنّ صاروخَ بركان، اِنفَجر على سفوحِ جبالِ راميمَ في الجليلِ الَاعلى من دونِ تفعيلِ صفّاراتِ الِانذار.

وأَعلنت ‏المقاومة الإسلامية استهدافها فجرِ اليومِ السبت، تَحرُّكاً لجنودِ ‏العدوِّ وآلياته العسكرية، داخل موقع المالكيّة ومحيطه بالأسلحة الصاروخيّة، وأَوقعُوا إِصاباتٍ مُؤكّدة. ‏

1-بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:20 من فجر يوم السبت 30-03-2024 تحركا لجنود ‌‏العدو وآلياته العسكرية داخل موقع المالكية ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا إصابات مؤكدة. ‏





‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-03-2024 م

‏19 رمضان 1445 هـ

‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم السبت 30-03-2024 ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

2-بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:00 من صباح يوم السبت 30-03-2024 ثكنة راميم ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت 30-03-2024 م

‏19 رمضان 1445 هـ

ووزع الاعلام الحربي، مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار