بالفيديو | حرائق واسعة في شمال فلسطين المحتلة بسبب صواريخ المقاومة من لبنان

أعلنت شرطة الاحتلال الصهيوني إخلاء منازل وتضرر أخرى من جراء اندلاع حرائق في مناطق واسعة شمالي البلاد بسبب صواريخ أطلقتها المقاومة الاسلامية من جنوب لبنان.

وأشعلت المقاومة الإسلامية في لبنان جبهة الشمال الصهيوني، حيث أمطرت مواقع ومستوطنات العدو بمئات الصواريخ، رداً على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، ودعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واسناداً لمقاومته الباسلة.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) إن عمليات الإطلاق التي نفذها حزب الله الاربعاء، تسببت باندلاع حرائق في عدة مواقع شمالي البلاد، ولفتت إلى أن 25 فرقة إطفاء إلى جانب المزيد من التعزيزات تعمل بهدف منع انتشار الحرائق.

ويعتبر عدد الصواريخ الذي أطلقه حزب الله “الأكبر” كمعدل يومي منذ بدء المواجهات في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وبلغت أكثر من 215 قذيفة صاروخية، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وتواصل قوات الإطفاء مساعيها لإخماد حرائق اندلعت بمناطق في الجليل الغربي والجولان السوري المحتل ومناطق شمالي فلسطين المحتلة. وذكرت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أن طواقمها بمشاركة طائرات الإطفاء وفرق أخرى تابعة للصندوق الدائم لإسرائيل ( “كيرن كييمت ليسرائيل” – “كاكال”) وسلطة الطبيعة والمتنزهات والجيش الإسرائيلي تواصل العمل على إخماد الحرائق.

وأكد الجيش الإسرائيلي اندلاع حريقين في منطقة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، وكذلك في منطقة صفد، من جراء سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقتها الدفاعات الجوية الإسرائيلية في محاولة لاعتراض مسيرات لحزب الله.

ومراكز الحرائق الأوسع التي في المناطق الشمالية، اندلعت في حرش بيريا، وفي منطقة قرية قديتا المهجرة شمال غرب مدينة صفد، وفي عين زيتيم وتسفعون، ورغم محاولات احتواء الحرائق إلا أنها تتمدد في بعض المراكز.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه “عقب إطلاق الصواريخ على المنطقة الشمالية، اندلعت حرائق في عدة مواقع أدت إلى إغلاق الطرق وإخلاء مساكن”. وأضافت أن “حريقا اندلع في منطقة مفتوحة قريبة من بلدة كاديتا، امتد إلى البلدة وألحق أضرارا بالعديد من المنازل”. وتابعت أنه في أعقاب تقييم للوضع “تقرر إخلاء عدة منازل في الخط الأول إلى المناطق المفتوحة في اتجاه الحريق”.

ولفتت إلى أن “قوات الشرطة تقوم بإخلاء بعض المنازل، وتوجيه حركة المرور، وإجراء عمليات المسح في مختلف المناطق، فيما تقوم فرق الإطفاء بمعاونة مختلف الجهات بالمساعدة في عمليات الإطفاء”.

ونقلت “كان 11” عن قائد قوات الإنقاذ والأطفاء في المنطقة المشالية أن الحرائق “انتشرت وهددت البلدات والمستوطنات والمنشآت الإستراتيجية”. وتتركز جهود قوات الإطفاء في حرش بيريا في عين زيتيم وموشاف “ميرون” في الجليل الأعلى. كما اندلعت حرائق في عميعاد ومحيط كاديتا وعلى طول الطريق السريع 85، لكن تمت السيطرة عليها.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “أضرارا لحقت بمصنع يطور دروعا للجيش في كيبوتس ساسا في الجليل الأعلى”. وأوضحت أن المصنع معني بتطوير “الدروع لقوات الأمن في إسرائيل وفي جميع أنحاء العالم”، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر: مواقع