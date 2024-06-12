الدفاع الروسية: قوات روسية تمكنت من أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 07:24

الدفاع الروسية: قوات روسية تمكنت من أسر 3 جنود أوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقتي كوبيانسك ونيفسكي

منذ 23 mins 12 June، 2024
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