ليبرمان: حتى الآن لم نحقق اختراقاً كبيراً في الجنوب أو الشمال ونتنياهو غير قادر على الحسم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 10 2024 - 15:26

ليبرمان: حتى الآن لم نحقق اختراقاً كبيراً في الجنوب أو الشمال ونتنياهو غير قادر على الحسم

منذ 31 mins 10 June، 2024
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