قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 7 2024 - 02:42
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القوات المسلحة اليمنية: تنفيذ عمليتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية في العراق بالمسيرات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
قوات الاحتلال تقتحم بلدة سيلة الظهر جنوب غرب مدينة جنين
منذ 1 ساعة
7 June، 2024
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
جنين
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