سماع دوي انفجارات في أنحاء تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 6 2024 - 06:48
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سماع دوي انفجارات في أنحاء تل ابيب
منذ 1 ساعة
6 June، 2024
عاجل
تل ابيب
دوي انفجارات
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