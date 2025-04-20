فلسطين | مواجهات عنيفة بين متظاهرين وشرطة الاحتلال في مازور شرق تل أبيب

شهدت منطقة مازور شرق تل أبيب، ليل الأربعاء الخميس، مواجهات عنيفة بين متظاهرين صهاينة وقوات شرطة الإحتلال، قبيل خطاب رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد الغضب الشعبي بشأن ملف المختطفين المحتجزين في غزة.

ودفعت شرطة الإحتلال بعشرات من الخيّالة والوحدات الخاصة لمنع المحتجين من الاقتراب من منزل نتنياهو، بعد أن رُفعت لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وشارك في الاحتجاجات المئات من سكان مازور ومناطق أخرى، تنديدًا بما وصفوه بـ”تقصير الحكومة في التعامل مع ملف الأسرى6، في ظل وجود 59 مختطفًا إسرائيليًا حتى لحظة الاحتفال “.

المصدر: وكالات