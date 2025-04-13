جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ اطلق من اليمن نحو وسط الكيان

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عن إطلاق مقذوف من اليمن موضحا أنه اعترضه “على ما يبدو” بعدما انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما.

وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان “بعد الفحص، تبيّن أن صاروخا واحدا أُطلق من اليمن. قمنا بمحاولات لاعتراضه، وعلى ما يبدو تمت بنجاح”.

وفي بيان سابق كان الجيش الإسرائيلي قد قال “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير في عدة مناطق داخل الدولة، تم إطلاق صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن”.

كذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية انطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب.

وبالتزامن، أعلنت وسائل إعلام صهيونية، استنفار العدو الإسرائيلي عقب حديثها عن صاروخين أطلقت من اليمن. وذكر إعلام العدو، أن السلطات “الإسرائيلية” أوقفت رحلات الهبوط والإقلاع، من وإلى “مطار بن غوريون”، في مدينة يافا المحتلة، التي يتخذها العدو مركزاً لاحتلاله ويسميها “تل أبيب”.

وبينت أن سبب توقف العمل في المطار، إطلاق صاروخين من اليمن، فيما ذكرت أن أمريكا شاركت العدو الإسرائيلي في محاولة التصدي لهما.

المصدر: مواقع