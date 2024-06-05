المقاومة الإسلامية تكمن لجنود العدو في موقع المالكية وتستهدفهم بقذائف المدفعية

نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر اليوم كميناً، استهدف مجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى موقع المالكية، بعد رصد وترقب لقوات العدو. وأشار بيان المقاومة إلى أن المجاهدين استهدفوا المجموعة بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.‏

وتواصل المقاومة عملياتها ضد مواقع وتجمعات العدو الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وعند (9:00) من صباح اليوم، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود ‏العدو الصهيوني في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.

وأمس الثلاثاء، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقًا للآتي:

عمليات المقاومة الاسلامية ليوم الثلاثاء 4-6-2024

القطاع الشرقي:

1- الساعة 9:15 استهداف ثكنة راميم ‏بالقذائف المدفعية.‏

2- شن هجوم جوي بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني في الجولان السوري المحتل استهدف أماكن تموضع واستقرار ضبّاط وجنود العدو الإسرائيلي وتحقيق اصابات مؤكدة، كردٍّ على ‏الإغتيال الذي نفذه العدو في بلدة الناقورة.

3- الساعة 16:40 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية.‏

4- الساعة 16:55 استهداف انتشار ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏الصاروخية.

5- الساعة 17:05 استهداف موقع ‌‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 20:00 استهداف انتشار ‏لجنود ‏العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

القطاع الغربي:

1- الساعة 15:50 استهداف انتشار ‏لجنود العدو ‏الإسرائيلي في حرش نطّوعة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:40 استهداف موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:50 استهداف تجمع ‌‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

4- استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث بقذاف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة.

المصدر: الاعلام الحربي