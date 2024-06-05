بالفيديو | مواجهات في جنين وكفردان بعد اقتحام لقوات الاحتلال وإصابة شاب وطفل

أصيب شاب وطفل برصاص الاحتلال الاسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها وبلدة كفر دان. وأفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في الكتف بمدينة جنين، فيما أصيب الطفل بالشظايا، ونقلا إلى المستشفى.

واندلعت مواجهات عنيفة في جنين ومخيمها وكفر دان، أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي بكثافة. ولفتت المصادر إلى أن حريقا اندلع في مركبة ومنزل في مخيم جنين، بعد استهدافهما من قبل جيش الاحتلال.

وداهم الاحتلال عدة منازل في بلدة كفر دان، واحتجزت أفرادها، واعتقلت المواطن رشاد أبو الهيجا للضغط على نجله لتسليم نفسه، والمواطنين عوض صلاح ونجله قيس.

كما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الأراضي الزراعية في سهل كفر دان، وتخريب البنية التحتية في البلدة.

كما اندلع اشتباك مسلح بين مقاومين فلسطينيين، وقوات الاحتلال التي اقتحمت رفقة جرافة عسكرية بلدة برقين غربي مدينة جنين، شمالي الضفة المحتلة.

رام الله

وشنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات وتفتيش واسعة، في بلدة كفر مالك، شرقي مدينة رام الله، وسط الضفة، اعتقلت خلالها 30 فلسطينيًّا.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال احتجزت 50 مواطنًا من بلدة كفر مالك، عقب اقتحامها الواسع، فجر اليوم؛ قبل الإفراج عن عدد منهم بعد إخضاعهم للتحقيق الميداني.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في قرية المغير، شمالي مدينة رام الله، واعتقلت كلًا من: محمد حربي، عطاف عطية النعسان، معاذ رسمي أبو عليا، ويوسف محمد النعسان.

قلقيلية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من بلدة كفر قدوم، شرق قلقيلية. وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: ليث عبد الرحمن علي 22 عاما، و خالد مراد شتيوي 19 عاما، عقب مداهمة منزليهما.

نابلس

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، حاجز بيت فوريك شرق نابلس، في كلا الاتجاهين. وقال مصدر محلي إن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك، إثر تجمع للمستعربين، ومنعت المواطنين من المرور عبره في الاتجاهين.

المصدر: مواقع