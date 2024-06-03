إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي النصيرات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 06:20

إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي النصيرات

منذ 5 mins 3 June، 2024
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