مدفعية الاحتلال تستهدف حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2024 - 06:20

مدفعية الاحتلال تستهدف حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 43 mins 3 June، 2024
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