لمقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 15:02

لمقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة ‏الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم

منذ 1 ساعة 31 May، 2024
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