لمقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 15:02
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قوات الإحتلال تنسحب من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام اليوم الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
الدفاع المدني الفلسطيني يبدأ بانتشال جثامين شهداء من عدد من المناطق التي انسحب منها الإحتلال شمال قطاع غزة
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام اليوم الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
السيد الحوثي: إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة ومن الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه من أجل العدو
السيد الحوثي: نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا وأي خطوات عدائية علينا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة
اليمن: طيران العدوان الأميركي البريطاني نفذ سلسلة غارات على نقاط في العاصمة صنعاء ومديريتي السبعين وسنحان
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام اليوم الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
السيد الحوثي: جبهة حزب الله جبهة عظيمة ومهمة وفاعلة وساخنة ومنكلة بالعدو الإسرائيلي ومؤثرة عليه
السيد الحوثي: جبهة الإسناد العراقية مستمرة في العمليات في مسار تصاعدي والصهاينة منزعجون من المسيرات العراقية
السيد الحوثي: العمليات مستمرة في إطار المرحلة الرابعة وستكون بإذن الله تعالى إلى تصاعد مستمر كما وكيفا
السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 12 عملية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وباتجاه البحر المتوسط
السيد الحوثي: ليس هناك عوامل سياسية ولا عوامل اقتصادية ولا أي عوامل أخرى يمكن أن تؤثر على عملياتنا
السيد الحوثي: إذا تورط السعودي خدمة لإسرائيل سيقع في مشكلة كبيرة ومن الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه من أجل العدو
السيد الحوثي: نحذر من الخطوات الداعمة للعدو الإسرائيلي ضد بلدنا وأي خطوات عدائية علينا لن تثنينا عن موقفنا المساند لغزة
قوات الإحتلال تنسحب من تل الزعتر ومشروع بيت لاهيا وبيت حانون وجميع مناطق شمال قطاع غزة
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في الاحتفال التأبيني للعلاّمة الشيخ علي كوراني الذي يقام اليوم الجمعة 31 ايار الساعة 5 عصراً في مجمع المجتبى(ع)
لمقاومة الإسلامية شنت هجوماً جوياً بمسيرات انقضاضيّة استهدفت منصات القبة الحديدية في مربض الزاعورة وأطقمها وأماكن استقرارهم وعملهم
منذ 1 ساعة
31 May، 2024
عاجل
مربض الزاعورة
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المقاومة الاسلامية تستهدف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتصيبه إصابة مباشرة
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