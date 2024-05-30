الخط الساخن| في مصلحة تسجيل السيارات: مواطن مشحون وموظف غاضب.. والحق على الطليان!

ديما جمعة

ينتقل حسام من شباك الى اخر، يحاول التواصل مع العناصر الامنية علّه ينجح في استعطاف واحد منهم ليدخله وينجز معاملته. حسام طالب جامعي يخضع خلال الايام القادمة لامتحانات اخر العام وقد حجزت القوى الامنية دراجته النارية منذ اسبوعين وهو يتواجد بشكل يومي في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة ليتمكن من استراجعها، فتلك الدراجة هي وسيلة تنقله الاساسية خاصة بعد الارتفاع الكبير لتعرفة النقل العام، فحسام ينتقل بعد انتهاء دوامه الجامعي في الحدث الى مقر عمله في الطيونة ليبقى حتى ساعة متأخرة ويعود ادراجه الى منزله في الجناح.. كثرة تنقلاته تحتم عليه ان يستعيد تلك الدراجة النارية حتى لو تمنع هذه الفترة عن متابعة دراسته وتأخر عن اتمام مهامه..

نسأل حسام “لماذا لم تسجل دراجتك وتحفظ حقك فيها بالاوراق الرسمية عوضا عن ان تقودها منذ اشهر بشكل مخالف؟؟”

يتنهد حسام بعمق ويشرح: “اشتريت دراجتي منذ عام تقريبا وسعيت الى تسجيلها ولم اتمكن من الحصول على موعد في مصلحة التسجيل عبر المنصة. وحاولت عدة مرات ان اتي الى النافعة في الدكوانة ولكن زحمة السائقين والآليات من جهة اضافة الى اقفال المصلحة احيانا كثيرة حالت دون تسجيلها”

حسام نموذج واحد من عشرات بل مئات الشباب الذين تلتقيهم في مصلحة تسجيل السيارات وهم يعانون لتحصيل حقوقهم واتمام واجباتهم وفي المقابل يعانون من تأخر انجاز معاملاتهم.

في حلقة الخط الساخن بعنوان ” في مصلحة تسجيل السيارات: مواطن مشحون وموظف غاضب.. والحق على الطليان!” اكد النائب أسعد درغام/ مقرر لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية على اهمية انجاز المعاملات الرسمية المطلوبة والالتزام بالقانون وتحدث عن الجهود الجبارة لقوى الامن الداخلي لضبط النظام وتوفير الامن واكد انه في جميع الحملات مهما كانت مدروسة هناك بعض الاخطاء او بعض الحالات الشاذة ولكن ذلك لا يلغي اهمية الحملة الامنية للتشدد بضبط النظام.

وبدوره اعتبر خبير حوادث سير محلف حسام شري ان الفوضى الحاصلة في مصلحة تسجيل السيارات طبيعية نظرا لاعداد المواطنين الذين يقصدونها هذه الفترة وتحدث عن حوالي مليون مركبة آلية غير المسجلة منذ اعوام وشدد على اهمية مكننة الاجراءات وتطوير المنصة لحجز المواعيد وتنظيم المقابلات.

وتم عرض تحقيق اجرته الزميلة ديما جمعة في مصلحة تسجيل السيارات نقلت خلاله الواقع وآراء السائقين كما شارك في الحلقة عدد من المشاهدين وتحدثوا عن معاناتهم في تسجيل آلياتهم وانجاز معاملاتهم.

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المصدر: موقع المنار