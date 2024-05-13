كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: وحداتنا القتالية تخوض  ‫اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحور التقدم شرق جباليا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 16:04

كتائب الشهيد أبو علي مصطفى: وحداتنا القتالية تخوض  ‫اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المتوغلة بمحور التقدم شرق جباليا

منذ 2 ساعة 13 May، 2024
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