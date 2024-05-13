كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 13:58

كتائب القسام تدك تحشدات العدو شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل

منذ 56 mins 13 May، 2024
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