مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة بليدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2024 - 12:52

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة بليدا

منذ 45 mins 10 May، 2024
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