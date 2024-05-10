الجبهة الثانية| مسرحية إيقاف إرسال الأسلحة لإسرائيل: بايدن يؤكد الشراكة الأميركية في قتل المدنيين في غزة

هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إرسال الأسلحة الأمريكية إلى كيان الاحتلال في حال تم اجتياح رفح. واعترف لأول مرة بأن هذه الأسلحة استخدمت لقتل المدنيين في غزة .

بايدن وفي مقابلة مع شبكة سي أن أن ليلة الأربعاء، اعتبر بأن الإسرائيليين لم يذهبوا إلى رفح بعد، وفي تفصيل تهديده قال أنه في حال الهجوم على رفح فإنه لن يقوم “بتزويدهم بالأسلحة التي تم استخدامها تاريخيا للتعامل مع رفح، والتعامل مع المدن.”

لنشاهد سوية الرئيس الأميركي جو بايدن في مقطع من المقابلة التي أجرتها معه المذيعة الأميركية إيرين بورنيت Erin Burnett:

المصدر: موقع المنار