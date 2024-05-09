تسلا تخفض عدد الوظائف الشاغرة بأميركا الشمالية من 3400 وظيفة إلى 3 فقط

خفضت شركة تسلا عدد الوظائف الشاغرة في أميركا الشمالية من 3400 وظيفة إلى 3 وظائف فقط. وتركزت معظم تلك الوظائف في كاليفورنيا وتكساس ونيفادا، وفقاً للبيانات التي نشرها موقع Quartz.

وتمثل تلك المستويات انخفاضاً كبيراً عند المقارنة بالأول من مايو أيار على مستوى أميركا والمكسيك وكندا وبورتوريكو.

وجاء هذا الإجراء بعد أداء مخيب للآمال للشركة التي يديرها إيلون ماسك خلال الربع الأول من العام الجاري. إذ أعلنت عن أكبر انخفاض في الإيرادات منذ 2012.

وبلغت إيرادات شركة السيارات الكهربائية 21.30 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 22.15 مليار من قبل LSEG.

وخاضت الشركة موجة من تسريحات العمال، وشهدت استقالة 6 مديرين تنفيذيين على الأقل. فيما بلغ إجمالي عدد الإعلانات الوظيفية للشركة داخل أوروبا 28 وظيفة، ومعظمها في مصنع الشركة في ألمانيا.

وكانت الشركة أعلنت أنها تعتزم خفض 10% من قوتها العاملة أو تقليص 140 ألف وظيفة.

المصدر: cnbcarabia