مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:02

مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام

منذ 6 mins 7 May، 2024
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