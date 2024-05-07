مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2024 - 20:02
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الهلال الأحمر الفلسطيني: اجتياح رفح يهدد حياة آلاف المدنيين ويفاقم الوضع الصحي والطبي المتهالك
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الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة نيابية لمناقشة الموقف من الهبة الأوروبية المتعلقة بالنازحين السوريين في 15 أيار الجاري
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وقفات أمام الجامعة الأميركية في بيروت وفي جامعات البقاع تضامنًا مع غزة وتنديدًا بوحشية الاحتلال بحق أهالي القطاع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تنصيبه لولاية جديدة: نسعى إلى تشكيل عالم متعدد الأقطاب وسندافع عن وطننا بإخلاص
كتائب القسام: وفاة الاسيرة الصهيونية جودي فانشتاين متأثرة باصابتها في قصف حصل قبل شهر للمكان الذي كانت محتجزة فيه
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف الحي الجنوبي في مدينة الخيام
منذ 6 mins
7 May، 2024
عاجل
مدينة الخيام
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