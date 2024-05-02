كم دقيقة ينبغي أن تمشي لتعزز قوة دماغك؟

أظهرت دراسات علم الأعصاب أن 20 دقيقة فقط من المشي يمكن أن تعزز قدرة الدماغ على استيعاب المعلومات الجديدة والاحتفاظ بها.

وأوضح العلماء أنه يمكن رؤية هذه التأثيرات الإيجابية في مناطق الدماغ المشاركة في اتخاذ القرارات وإدارة التوتر وتخطيط السلوك.

وبهذا الصدد، أعاد تيم كاردين، مستخدم X وأحد مؤسسي موقع Thoughtleadr، نشر صور لما يحدث للدماغ أثناء الجلوس مقارنة بالمشي لمدة 20 دقيقة، وفقا لدراسة أجراها باحثو جامعة “إلينوي”.

وفي الدراسة، مشى المشاركون لمدة 20 دقيقة على جهاز المشي قبل إجراء اختبار القراءة، وكان أداؤهم أفضل بكثير من الأشخاص الذين جلسوا بهدوء لمدة 20 دقيقة.

وأظهرت قياسات تخطيط كهربية الدماغ (EEG) أن نشاط دماغ المشاركين ارتفع بشكل ملحوظ أثناء المشي، واستمرت بعض أكبر التأثيرات المعززة للدماغ لمدة 30 دقيقة تقريبا بعد الانتهاء من ممارسة الرياضة.

وقال كاردين: “على مر التاريخ، كان أعظم المفكرين متجولين متحمسين. من المعروف أن رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك ستيف جوبز ومارك زوكربيرغ، يدعمون اجتماعات المشي. المشي يذيب العوائق العقلية ويعزز التفكير المتباين ويربط الأفكار”.

وفي دراسة أجراها علماء في جامعة ستانفورد، كان أداء المتطوعين أفضل في اختبار التفكير الإبداعي أثناء المشي.

ويمكن أن يكون للمشي فوائد تتعلق بكيفية انسجامنا مع الآخرين أيضا.

ووجدت دراسة منشورة في عام 2023، أن المشي السريع لمدة 11 دقيقة فقط يوميا يمكن أن يقلل من فرص الوفاة المبكرة بمقدار الربع تقريبا.

وقال كاردين أيضا إن “المشي بعد الأكل يعد رائعا”، وهو ما يتماشى مع نتائج دراسة عام 2022، أجراها باحثو جامعة “ليمريك” في إيرلندا.

وقال فريق البحث إن المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام، يمكن أن يقلل نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

المصدر: دايلي ميل