مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا مدينة الخيام – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 20:24
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مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستعمرة المطلة وتم تدميرهما
المقاومة الإسلامية استهدفت تموضعا لجنود العدو داخل موقع المطلة وحققت إصابة مباشرة وأوقعت افراده بين قتيل وجريح
المقاومة الإسلامية استهدفت دبابة ميركافا بالصواريخ الموجهة داخل موقع المطلة ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح طاقمها
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت ليل أمس مبنًى في دوفيف وآخر في أفيفيم يتموضع فيهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة
إعلام العدو: أطلقت 6 صواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه المطلة حيث وقعت أضرار في المباني وتجري المزيد من عمليات البحث
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الى 34,535 شهيدا و 77,704 اصابات منذ 7 تشرين أول الماضي
عضو لجنة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة بغزة: تكدس الجثامين بدأ يتسبب بانتشار الأمراض والأوبئة
شرطة الاحتلال: مواطن تركي طعن شرطيا في القدس قبل أن تطلق قوات "إسرائيلية" النار عليه فترديه قتيلا
أنطونيو غوتيريش: من المهم إجراء تحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية التي اكتُشفت في غزة حديثاً
العدل الدولية ترفض طلب المانيا وقف النظر في الدعوى التي قدمتها نيكاراغوا ضدها بسبب صادرات الاسلحة الى الكيان الصهيوني
حركة الاحتجاجات الطلابية دعماً لغزة تتواصل في الجامعات الغربية وانضمام طلاب جامعات عربية للتعبير عن الدعم
وزير التربية اللبناني: امتحانات الشهادة الثانوية ستحصل ضمن برنامج يراعي تلامذة الجنوب مع مواد اختيارية
هيئة العمليات البحرية البريطانية: تلقينا تقريراً عن حادث على بعد 170 ميلا بحريا جنوب شرقي سقطرى في اليمن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: نحذر من أي تصعيد أمريكي ضد أمن واستقرار اليمن وأي تصعيد لن يقف عند حدود اليمن
المجلس السياسي الأعلى باليمن: كل سفن دول العالم آمنة في مرورها باستثناء سفن العدو الإسرائيلي أو المرتبطة به
الرئيس مهدي المشاط: على السعودية تقديم مصلحتها الوطنية على المصلحة الأمريكية فيما يخص مسارها التفاوضي في اليمن
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مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارتين بالصواريخ استهدفتا مدينة الخيام
منذ 25 mins
30 April، 2024
عاجل
مدينة الخيام
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