اعتصامات طلابية في عدد من جامعات لبنان دعمًا لغزة

شهدت جامعات لبنان اليوم الثلاثاء اعتصامات طلابية دعمًا لقطاع غزة في ظلّ استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر. وخلال الاعتصام، رفع الطلاب الشعارات المؤيدة لغزة وأهلها ولأحقية القضية الفلسطينية، إضافة إلى إدانة العدوان والجرائم الاسرائيلية المرتكبة والمستمرة بحق الفلسطينيين. ودعت التظاهرات إلى وقف العدوان ومقاومة الاحتلال.

وقد عمدت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) إلى منع الطلاب من التظاهر في حرم الجامعة، حيث أرغموا على التظاهر في الشارع أمام بوابة الجامعة. وأطلق الطلاب هتافات: “نحن رجال محمد ضيف” و”زحفًا زحفًا نحو القدس” و”مش ح نسلّم مش ح نبيع.. مش ح نقبل بالتطبيع” و”جو بايدن صهيوني”. كما شهدت جامعة بيروت العربية حراكًا طالبيًا تضامنًا مع غزة والمقاومة والشعب الفلسطيني، وذلك داخل حرم الجامعة.

من الاعتصام في جامعة بيروت العربية

وكانت قد دعت “الأطر الطلابية” إلى اعتصامات في الجامعة الأميركية في بيروت، الجامعة اللبنانية الأميركية- فرع بيروت، جامعة بيروت العربية – بفروعها كافة، الجامعة اللبنانية الدولية- فرعي بيروت والبقاع، الجامعة اللبنانية الحدت، جامعة القدّيس يوسف في بيروت، جامعة هايكازيان، جامعة الروح القدس الكسليك- فرع جونية.

المصدر: موقع المنار