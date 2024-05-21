عدد من الاصابات تصل الى مستشفى غزة الأوروبي جراء الاستهداف لمنزل لعائلة ابو طير شرق خانيونس وما زال البحث عن مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 07:32

عدد من الاصابات تصل الى مستشفى غزة الأوروبي جراء الاستهداف لمنزل لعائلة ابو طير شرق خانيونس وما زال البحث عن مفقودين

منذ 37 mins 21 May، 2024
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