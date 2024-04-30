مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء يوم امس الإثنين مبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 01:12

مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية استهدفوا مساء يوم امس الإثنين مبنًى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 30 mins 30 April، 2024
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