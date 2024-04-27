شرطة بوسطن تفض بالقوة اعتصاماً طلابياً داعماً لفلسطين وغزة في جامعة “نورث إيسترن” وتعتقل عدداً كبيراً من الطلاب – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2024 - 15:50

شرطة بوسطن تفض بالقوة اعتصاماً طلابياً داعماً لفلسطين وغزة في جامعة “نورث إيسترن” وتعتقل عدداً كبيراً من الطلاب

منذ 11 mins 27 April، 2024
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