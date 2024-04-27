شرطة بوسطن تفض بالقوة اعتصاماً طلابياً داعماً لفلسطين وغزة في جامعة “نورث إيسترن” وتعتقل عدداً كبيراً من الطلاب – موقع قناة المنار – لبنان
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تواصل الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية والأوروبية ضد كيان العدو ودعم الدول له في عدوانه على قطاع غزة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
شرطة بوسطن تفض بالقوة اعتصاماً طلابياً داعماً لفلسطين وغزة في جامعة “نورث إيسترن” وتعتقل عدداً كبيراً من الطلاب
منذ 11 mins
27 April، 2024
عاجل
الولايات المتحدة
طلاب الجامعات
غزة
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