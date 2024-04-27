وزارة الصحة في غزة: نحذر من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين في ظل ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 27 2024 - 15:50

وزارة الصحة في غزة: نحذر من انتشار العديد من الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين في ظل ارتفاع درجة الحرارة الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية

منذ 1 ساعة 27 April، 2024
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