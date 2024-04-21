المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي في الاحتياط كان في إجازة جراء انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 12:16

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي إسرائيلي في الاحتياط كان في إجازة جراء انفجار عبوة ناسفة في الضفة الغربية

منذ 50 mins 21 April، 2024
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