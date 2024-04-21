مراسل المنار : سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7.20 صباحًا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2024 - 10:10

مراسل المنار : سقوط عدد من القذائف المعادية في أطراف بلدة ميس الجبل عند الساعة 7.20 صباحًا

منذ 54 mins 21 April، 2024
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