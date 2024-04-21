8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان في غارات الاحتلال على منزلين في مدينة رفح الليلة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 21 2024 - 03:12

8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان في غارات الاحتلال على منزلين في مدينة رفح الليلة

منذ 1 ساعة 21 April، 2024
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