أعلنت مصادر أمنية عراقية عن قصف جوي أميركي إستهدف قاعدة كالسو العسكرية المشتركة والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي .

وتحدثت الأنباء الواردة عن إندلاع حريق كبير اثر الغارة على القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة شمالي محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد وأشار مراسلنا في العراق عادل الفياض إلى أن القصف الأميركي إستهدف مديرية الدروع وسرايا الجهاد والنخبة في قاعدة كالسو مقر اللواء السابع التابع للحشد الشعبي وتحدثت مصادر أمنية عراقية لوكالة أ ف ب: عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء العداون.

ولمزيد من المتابعة مراسلنا من بغداد عادل الفياض يوضح لنا التالي:

واشار بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي إلى وقوع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

ولفت بيان الحشد إلى وصول فريق تحقيقي على الفور الى المكان، والذي تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي.

هذا واعلن رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل عن اصابة 3 جرحى جراء وقوع 5 انفجارات بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسير لمواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي.

المصدر: قناة المنار