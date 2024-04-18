دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 17-04-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- الساعة 23:30 من مساء الثلاثاء 16-04-2024 استهداف آلية ‏عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع من فيها ‏بين قتيل وجريح.‏

2- الساعة 15:40 استهداف ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.

3- الساعة 15:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، ‏وإصابتها إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- الساعة 07:30 استهداف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 07:50 استهداف انتشار ‏مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

3- الساعة 08:30 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

4- الساعة 08:50 استهداف الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت للمرة الثانية بالأسلحة الصاروخية.‏

5- الساعة 11:30 استهداف وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها، كردٍ على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.

6- الساعة 13:15 شن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى “المركز الجماهيري” وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كردٍ على ‏إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية.

المصدر: موقع المنار