دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 17-04-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 23:30 من مساء الثلاثاء 16-04-2024 استهداف آلية عسكرية أثناء دخولها إلى موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.
2- الساعة 15:40 استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصواريخ فلق وإصابتها إصابة مباشرة.
3- الساعة 15:50 استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 07:30 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت بصاروخ بركان وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 07:50 استهداف انتشار مستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
3- الساعة 08:30 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.
4- الساعة 08:50 استهداف الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة بيرانيت للمرة الثانية بالأسلحة الصاروخية.
5- الساعة 11:30 استهداف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها، كردٍ على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية.
6- الساعة 13:15 شن هجوم مركّب بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة في ما يسمى “المركز الجماهيري” وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، كردٍ على إغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية.
المصدر: موقع المنار