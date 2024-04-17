مراسل المنار: إنفجار صواريخ اعتراضية في أجواء مزارع شبعا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 17 2024 - 20:50

مراسل المنار: إنفجار صواريخ اعتراضية في أجواء مزارع شبعا جنوب لبنان

منذ 10 mins 17 April، 2024
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