رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: احتمال التوصل إلى صفقة ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 30 2024 - 13:58

رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو: احتمال التوصل إلى صفقة ضئيل ولن نقبل بالانسحاب المطلق من قطاع غزة

منذ 33 mins 30 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة